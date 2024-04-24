Больше не опасен: за Ефремова вступились и попросили отпустить досрочно

Михаил Ефремов отказали в условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Об этом сообщает Mash. В качестве причины указывается тот факт, что актер нарушал режим содержания в пенитенциарном учреждении.

Но эксперт адвокат Владимир Постанюк отметил, что в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом РФ, по истечении шестимесячного срока после отказа актер, как и любой другой осужденный, может повторно обратиться в суд с повторным ходатайством.

По его словам, оценить вероятность того, что второй раз увенчается успехом, сложно. Для этого нужно знать все обстоятельства дела.

«Принятое решение невозможно оценивать по материалам СМИ, однако стоит напомнить о ряде обстоятельств. Во-первых, Ефремовым все же преступление совершалось без умысла. Да, он виноват — и в том, что сел за руль в таком состоянии, и в гибели человека, но все же надо отличать это преступление от умышленных убийств. Во-вторых, Ефремов — немолодой человек, состояние его здоровья в местах лишения свободы в любом случае не улучшается», — рассказал юрист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И кроме того, уверен Постанюк, артист не представляет опасности для общества, особенно при условии введения в его отношении возможных ограничений — например, по управлению транспортными средствами.

«Поэтому я сомневаюсь в целесообразности длительного содержания актера под стражей. Хотя родным и близким погибшего человека тяжело и больно, но сделанное уже не исправить, и то, что Михаил Ефремов еще несколько лет проведет в исправительной колонии, вряд ли пойдет на пользу кому-либо. А вот в случае продолжения трудовой деятельности он мог бы помочь семье погибшего куда результативнее», — подытожил собеседник.

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