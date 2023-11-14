«Слезы Зеленского»: в Московской области сконструировали новый БПЛА
В Подмосковье создали беспилотник «Слезы Зеленского»
«Слезы Зеленского» — так называется беспилотник самолетного типа, который разработали в Подмосковье. В скором времени новый разведчик попадет в зону проведения СВО для помощи российским бойцам. Об этом нам сообщил политолог и основатель конструкторского бюро «Валькирия» Дмитрий Раевский.
Эксперт рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что «умеет» новый беспилотник. По его словам, несмотря на небольшую стоимость производства, этот вид БПЛА является грозным оружием.
«КБ «Валькирия» основано в ноябре 2022 году. За год разработок и испытаний БПЛА самолетного типа был создан образец «Слезы Зеленского». Особенность его в том, что при размахе крыла 2,2 метра он способен нести 6 килограммов дополнительной нагрузки, имеет специальную систему связи, которую не берет РЭБ противника, и может работать в формате разведчика более 4 часов», — отметил Раевский.
Он выразил уверенность, что подобные беспилотники очень пригодятся на фронте.
«Артиллеристам нужна разведка для точной отработки целей. Такие БПЛА востребованы в ВС РФ», — заключил собеседник издания.
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