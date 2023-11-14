«Слезы Зеленского»: в Московской области сконструировали новый БПЛА

«КБ «Валькирия» основано в ноябре 2022 году. За год разработок и испытаний БПЛА самолетного типа был создан образец «Слезы Зеленского». Особенность его в том, что при размахе крыла 2,2 метра он способен нести 6 килограммов дополнительной нагрузки, имеет специальную систему связи, которую не берет РЭБ противника, и может работать в формате разведчика более 4 часов», — отметил Раевский.