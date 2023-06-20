«Сложный для изучения»: выяснилось, станет ли китайским язык вторым государственным в России

Российско-китайские отношения укрепляются, на фоне чего растет спрос на специалистов со знанием китайского языка и на курсы по изучению такового. Об этом пишут «Ведомости».

Однако, как уточнил политолог Максим Марков, претендовать на звание государственного в России язык КНР не сможет даже в приграничных регионах.

«На приграничных территориях, где семьи часто строятся по принципу, что мужчина и женщины могут быть выходцами разных государств, люди всегда знают два языка и разговаривают на некой смеси языков, так называемом «суржике», – пояснил Марков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но этого процента людей, говорящих на китайском, будет недостаточно, чтобы он стал вторым государственным.

«И это не говоря о том, что заставить россиян выучить английский язык у нас не получилось за огромное количество поколений, а китайский – тем более. Это очень сложный язык для изучения», – считает эксперт.

Напомним, ранее выяснились истинные причины встречи американского и китайского политиков.