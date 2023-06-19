«Перезагрузка отношений»: выяснились истинные причины встречи американского и китайского политиков

В Пекине состоялась встреча председателя Китая Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Китайский лидер выразил мнение, что эта встреча поможет в стабилизации отношений между двумя странами.

В Пекине состоялась встреча председателя Китая Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена. Китайский лидер выразил мнение, что эта встреча поможет в стабилизации отношений между двумя странами.

«Встреча Блинкена и Си Цзиньпина – это новый виток двусторонних отношений. Очевидно, что сейчас главный приоритет Китая – занять нишу ВПК там, где США теряют позиции: Египет, Саудовская Аравия. Военное противостояние США и Китая достаточно велико», – уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что США недавно наложили санкции на китайские компании по разработке гиперзвукового оружия. При этом все более критичной становится ситуация с Тайванем. Китай и США так или иначе втянуты в конфликт на Украине.

«Блинкен ехал с миссией начать перезагрузку отношений. И если верить китайским источникам, то как минимум по ряду вопросов соглашения получилось достичь, а вот получится это на практике или нет – вопрос уже другой», – рассказал Щедрин.

Ранее Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.