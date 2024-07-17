Слуцкий: Крымский мост надежно защищен и продолжает оставаться недостижимой для Киева целью

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил в беседе с РИА Новости, что все потуги киевского преступного режима нанести хоть малейший вред Крымскому мосту обречены на полное фиаско.

Как подчеркнул собеседник агентства, никакие попытки «украинских нацистов и вандалов во главе с их лидером Зеленским его разрушить не пройдут: мост надежно защищен.

«И любые атаки на мост - акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России. Это должны четко понимать и укрофашисты, и их западные спонсоры. Также как должны понимать, что Крымский мост надежно защищен», — отметил депутат.

Слуцкий добавил, что Крымский мост является одним из крупнейших в России объектов гражданской инфраструктуры, представляя собой уникальную транспортную артерию.

«Крымский мост остается недостижимой целью для террористического режима Зеленского», — сказал он.

Ранее мы писали, что оказавшимся в очереди на автомобилях перед въездом на Крымский мост людям начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Также на Кубани со стороны Тамани установили более 20 биотуалетов.