Россиянам начали раздавать питьевую воду перед въездом на Крымский мост

Людям, оказавшимся в очереди на автомобилях перед въездом на Крымский мост, начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что на Кубани со стороны Тамани установили более 20 биотуалетов и четыре пункта выдачи питьевой воды.

По информации местных властей, по состоянию на 15:00 по московскому времени в очереди на пункты досмотра со стороны Краснодарского края находились 750 автомобилей. Отмечалось, что время ожидания составляло около двух часов.

«На местах работают волонтеры — сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района», – следует из сообщения.

Ранее мы сообщали, что со стороны Таманского полуострова в очереди перед въездом на Крымский мост находились 1250 автомобилей.

На 17:00 перед Крымским мостом, согласно информации из оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру, находилось 670 автомобилей. Со стороны Крыма — 275 машин.

Мы также сообщали, что аэропорт Новокузнецка вернул вечерний рейс в Москву.