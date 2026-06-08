Смех детей как салют памяти: мать погибшего бойца СВО потратила все выплаты на качели и песочницу

В Северной Осетии мать погибшего участника спецоперации Хетага Келехсаева распорядилась государственными выплатами необычным образом, узнал STAV.KP.RU . Лаура Келехсаева, потерявшая единственного сына, потратила все деньги на строительство детской площадки в его родном селе Комсомольском. Теперь на месте старой заброшенной зоны появились новые лавочки, качели, песочница, фонтан и фонари. А решением сельского собрания объекту присвоили имя погибшего бойца.

Хетаг Келехсаев был единственным сыном у своей матери Лауры. Когда началась спецоперация, он не остался в стороне. Как позже напишут в администрации Кировского района Северной Осетии, его судьба напоминает былину о настоящем богатыре. Только он был не сказочным персонажем, а самым реальным героем, до последнего вздоха верным Отечеству.

Хетаг защищал Родину с первых дней СВО. Он погиб в начале ноября 2025 года при выполнении боевой задачи. Получив тяжелое известие, Лаура могла оставить выплаты себе — но выбрала иное. Она решила увековечить память сына через то, что приносит радость и жизнь.

Все государственные средства ушли на благоустройство старой детской площадки в Комсомольском. Результат превзошел ожидания:

новые лавочки для отдыха родителей;

разнообразные качели;

песочница для самых маленьких;

фонтан в центре зоны;

фонари для вечерних прогулок.

На церемонии открытия собрались чиновники, местные жители, военнослужащие. Лаура Келехсаева лично перерезала красную ленту. Рядом с ней был портрет сына, написанный художницей Юлией Толстоусовой. Автор, присутствовавшая на открытии, назвала Хетага своим товарищем и братом, пожелав ему спокойно спать и пообещав, что память о нем будет жить вечно.

В администрации отметили, что теперь на площадке сможет гулять гораздо больше детей. Родители — отдыхать на лавочках, пока ребятня играет. Даже после захода солнца территория не пустеет: фонари сделали ее безопасной и уютной в темное время суток.

Итогом церемонии стали слова, которые звучат как клятва:

«Пусть детский смех, раздающийся на этой игровой площадке, станет вечным салютом памяти всех, кто сложил свою голову во имя Родины», — отметили на событии.

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