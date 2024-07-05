«Смерчи и сильные ливни»: жителям Московской области рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 5 июля, в Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий, в регионе пройдут сильные ливни, возможен смерч. Об этом сообщают Главное управление гражданской защиты Московской области и Росгидромет.

В сообщении уточнили, что также возможны грозы и крупный град. Непогода будет длиться до конца дня. В связи с этим в регионе проведут превентивные мероприятия по «недопущению аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также нарушения жизнедеятельности населения», добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».