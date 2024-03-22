Смертность от туберкулеза снизилась в пять раз в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Смертность от туберкулеза в Подмосковье за последние восемь лет снизилась в пять раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области со ссылкой на главврача областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина.
«Так, отмечается снижение основных эпидемиологических показателей: заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет снизилась более, чем в два раза, а смертность сократилась в пять раз», - рассказал врач.
По его словам, достичь высоких результатов удалось за счет постоянной профилактической работы, доступной для жителей региона диагностики и лечения.
В состав диспансера входит двенадцать филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для пациентов с туберкулезом в регионе работает шесть стационаров на 900 коек.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность строительства Балашихинской областной больницы для всего восточного Подмосковья.