Смертность от туберкулеза снизилась в пять раз в Подмосковье

Смертность от туберкулеза в Подмосковье за последние восемь лет снизилась в пять раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области со ссылкой на главврача областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина.

«Так, отмечается снижение основных эпидемиологических показателей: заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет снизилась более, чем в два раза, а смертность сократилась в пять раз», - рассказал врач.

По его словам, достичь высоких результатов удалось за счет постоянной профилактической работы, доступной для жителей региона диагностики и лечения.

В состав диспансера входит двенадцать филиалов, а также 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для пациентов с туберкулезом в регионе работает шесть стационаров на 900 коек.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность строительства Балашихинской областной больницы для всего восточного Подмосковья.