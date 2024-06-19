СМИ: один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил

Как передает «Многонационал», выжившим оказался некий содержавшийся в печально известном следственном изоляторе Ростова-на-Дону Даниил Камнев 1996 года рождения.

Сообщается, что Камнев, принявший под давлением «братьев» из тюремного джамаата ислам, бывший скинхед. После такого своеобразного стокгольмского синдрома парень полностью переключился на идеи совершения терактов на территории России.

Отмечается, что, по предварительной информации, после штурма силовиками ростовского СИЗО туда прибыла скорая помощь и в это время Камнев был единственным подающим признаки жизни пресьупником. В результате чего медики его откачали и вернули к жизни. Правда, пока он не приходит сознание и находится в тюремном стационаре.

Напомним, что в воскресенье, 16 июня, заключенные, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области напали и взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Позже захватчиков ликвидировали.

Ранее мы писали, что захватчики СИЗО Ростова надеялись покинуть изолятор на машине.