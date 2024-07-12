СМИ: в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне, который контролируется ВСУ, вечером четверга, 11 июля, прогремели звуки взрывов. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на украинское издание «Общественное».

По данным СМИ, в Херсоне прогремели взрывы, свидетелями стали корреспонденты самого «Общественного». На данный момент информации о том, имеются ли пострадавшие или какие-либо разрушения, нет. Другие подробности уточняются.

Напомним, что Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра. Сам регион вошел в состав Российской Федерации после референдума в сентябре 2022 года, но легитимность этого процесса не признает украинская сторона.