«Смотреть не только под ноги, но и на крыши»: какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в новогоднюю ночь

Оттепель в Московском регионе не создает новогоднего настроения. Однако до Нового года все может измениться, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что точный прогноз можно дать только на неделю. Чего стоит ожидать в ближайшие дни, он рассказал нашему изданию.

Самый холодный праздник

Как говорят синоптики, погода на Новый год остается под вопросом — температура может быть от минус семи до минус 20 градусов. И если действительно столбик опустится до минус 20-ти, то это будет самыйхолодный праздникс 2003 года.

Вильфанд пояснил, что с начала этой недели погоду в Москве определяет так называемый зональный процесс, когда воздушные массы перемещаются с запада на восток. Вся Западная Европа и европейская часть России находятся на краю глубокого циклона с центром в Норвежском море.

«Воздух из Атлантики зимой всегда теплее градусов на 10–15, чем над континентом. Поэтому до субботы включительно будет одна и та же температура — от минус двух до плюс четырех градусов в Москве и Московской области. Кстати, ночью температура может быть выше, чем днем», — подчеркнул синоптик в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Выше нормы

Это кажется необычным, но на самом деле объясняется тем, что скоро зимнее солнцестояние. Это значит, что солнечная энергия сейчас минимальна и почти не влияет на дневную температуру.

«Начиная с субботы циклон с Норвежского моря начнет перемещаться, и в воскресенье температура понизится. Ночью и днем — от 0 до минус пяти градусов, а в понедельник еще холоднее — от минус трех до минус восьми. Но если сравнивать с климатической нормой, эта температура все равно будет выше на три или четыре градуса. А москвичам стоит опасаться гололеда и смотреть не только под ноги, но и на крыши, с которых могут упасть снег и лед», — посоветовал Вильфанд.

Ранее стоимость такси в Москве из-за снегопада выросла в два раза.