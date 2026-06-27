«Смотрите на пятно»: эксперт назвала главный признак спелого арбуза

Сезон бахчевых в России набирает обороты: широкий выбор арбузов и дынь традиционно появляется на прилавках в августе – начале сентября. О том, как выбрать качественный плод, в интервью RT рассказала аналитик программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

«При выборе арбуза многие покупатели ориентируются на размер, но это не всегда главный показатель качества. В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид плода: кожура должна быть целой, без трещин, проколов, вмятин и следов повреждений. Спелый арбуз отличается контрастным рисунком, плотной и упругой поверхностью», — пояснила эксперт.

Она добавила, что у зрелого арбуза светлое пятно на боку имеет кремовый или желтоватый оттенок, а при постукивании слышен звонкий звук.

При выборе дыни Самойлова советует ориентироваться на аромат.

«Спелый плод обладает выраженным сладким запахом, который хорошо ощущается даже через кожуру».

Поверхность должна быть ровной, без повреждений, а место у хвостика – слегка мягким, но не проваливающимся.

Отвечая на вопрос о нитратах в ранних арбузах, специалист заявила, что это миф.

«Безопасность продукции зависит не столько от даты покупки, сколько от соблюдения производителем технологий выращивания, условий хранения и требований контроля качества», — заключила она, рекомендовав совершать покупки в крупных торговых точках.

Ранее сообщалось о том, что диетолог Копылова до середины июля не рекомендует покупать арбузы.