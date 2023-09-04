«Смотрятся на одном дыхании»: названы лучшие российские сериалы для домохозяек

В России стартовала первая в этом году учебная неделя, а это значит что у домохозяек, которые отправили детей в школу, появилось немного свободного времени.

Чтобы как-то его занять, шоураннер Светлана Фролова составила подборку самых интересных сериалов.

«С появлением и развитием онлайн-платформ, российские режиссеры и продюсеры радуют зрителей интереснейшими сериалами разных жанров, с захватывающими сюжетами. Появляются новые талантливые артисты на экранах. Я не только продюсер, но еще и женщина, мама, поэтому с удовольствием и регулярно смотрю сериалы», — рассказала Фролова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, недавно на одном дыхании она посмотрела комедийный сериал «Тетя Марта».

«В главной роли — талантливейшая Виталия Корнееко, ее героиня — девочка-школьница начальных классов, которая по непонятным сначала для зрителя причинам живет без родителей, только с дедушкой (Юрий Кузнецов), и попадает в различные жизненные ситуации, которые взрослым не под силу преодолеть», — уточнила продюсер.

Зрительница дополнила, что все это по сюжету происходит ради одной большой детской мечты — встретить свою маму.

«Также совсем недавно вышел новый сезон сериала «Два холма». Столько юмора, роскошных декораций, костюмов, красивых актеров, музыки — вся эстетика кино воплотилась в одном сериале. Главные роли исполняют Никита Кологривый, Пелагея Невзорова, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Владимир Епифанцев и другие», — продолжила Фролова.

Здесь зрителей переносят на несколько десятилетий вперед, позволяя заглянуть в возможное будущее и задуматься над вечным — отношениями между мужчиной и женщиной.

«Еще классный сериал — «Жена Олигарха». В главной роли — красавица-актриса Елена Подкаминская. Легкий, юмористический. Сюжеты каждый раз удивляют своей непредсказуемостью и жизненностью. «Жить жизнь» — сериал с очень актуальной темой абьюза в отношения по бестселлеру Анны Богинской. Восемь серий с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым, Дарьей Мороз и другими смотрятся на одном дыхании», — поделилась шоураннер.

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