Хилтон, Гослинг и другие: звезды, которые бросили школу ради карьеры

Иностранные знаменитости много зарабатывают и могут позволить себе любое образование, которое им хочется получить. Однако многие из них уже много лет назад забросили учебу и не хотят к ней возвращаться.

Рассказываем про звезд, которые бросили школу ради карьеры.

Райан Гослинг

Знаменитый голливудский актер Райан Гослинг бросил школу, когда ему было 17 лет. Он с детства снимался в телепрограммах и сериалах, и такая жизнь ему нравилась. В школе, напротив, все было не так гладко: Гослинг с трудом научился читать, а одноклассники постоянно издевались над ним.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

По словам актера, у него почти не было друзей в школе, но приятели нашлись на съемках детских передач. Какое-то время он даже общался с будущим певцом Джастином Тимберлейком. Позже, вдохновившись Элвисом Пресли, Гослинг полностью посвятил себя актерской карьере и не возвращался к учебе.

Вупи Голдберг

Звезда фильмов «Привидение» и «Рыцарь Камелота» Вупи Голдберг бросила школу в возрасте 13 лет. Ей тяжело давались письмо и чтение, а в классе она значилась в списке отстающих. Уже в 14 лет она ушла из дома и употребляла тяжелые наркотики.

Фото: [ Социальные сети ]

Однако Голдберг с детства интересовалась актерским искусством и даже выступала на сцене детского театра. Позже она поборола наркотическую зависимость, вышла замуж и посвятила себя карьере актрисы. После нескольких лет работы в театрах Голдберг пришла в большое кино.

Гарри Стайлс

Британский певец Гарри Стайлс бросил учебу в школе, когда ему было 16 лет. А все из-за карьеры в бойз-бэнде «One Direction». Он был слишком занят и времени на школу просто не оставалось. Впрочем, певец не жалеет о своем решении.

Фото: [ Социальные сети ]

Стайлс добился больших успехов: вместе со своей группой он получил множество наград и стал одним из самых популярных певцов в мире. Позже он даже стал сниматься в кино: например, в «Дюнкерке» Кристофера Нолана.

Пэрис Хилтон

Известная американская актриса и певица Пэрис Хилтон сменила шесть школ, но в итоге бросила учебу. Она отставала от программы и получала замечания из-за плохого поведения.

Фото: [ Александр Паниотов/©РИА Новости ]

К счастью, Хилтон — наследница большого состояния. Ее родственники владеют большой сетью отелей. Пэрис построила карьеру в модельном бизнесе и кино, а также записывала собственные песни.

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