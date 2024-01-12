Снег, гололедица и до 16 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в Москве составит от одиннадцати до тринадцати градусов мороза, в Московской области — от одиннадцати до шестнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее спасатель Артем Белков рассказал о правилах поведения на морозе.