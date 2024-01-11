Брать лопату и тепло одеваться: спасатель Белков рассказал о правилах поведения на морозе

В ряд регионов России пришли морозы. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как обезопасить себя при выходе на улицу, когда температура воздуха падает ниже десяти градусов, сообщает rostovgazeta.ru .

Часто мороз сопровождается ветром и скользким асфальтом. Спасатель призывает учитывать все особенности зимней погоды. Лучше надевать как можно больше одежды. Желательно, чтобы не оставалось открытых частей тела. Даже лицо можно максимально спрятать шарфом.

Во-первых, многослойность мягкой одежды поможет избежать серьезных травм в случае падения. Во-вторых, теплая одежда не допустит обморожения тела.

Когда бушует ветер, то ходить под деревьями и крышами домов небезопасно. Рекомендация относится и к передвижению вдоль ветхих зданий.

С особенной тщательностью к подготовке к выходу из дома стоит подходить автомобилистам, особенно если приходится выезжать за черту города.

«Выезжая куда-то за город на автомобиле, старайтесь ехать с полным баком, берите с собой чай в термосе и перекус. Если на дороге случится затор — это поможет переждать почти без дискомфорта. Не лишней в машине будет и лопата для снега», — советует спасатель.

Ранее мы сообщали, с какими диагнозами обращались в медицинские учреждения жители Казани в новогоднюю ночь, когда на улице был мороз минус 26 градусов.