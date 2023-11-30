Снег, местами метель и до пяти градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг

Снег, местами метель, гололедица и снежные заносы — такая погода ожидается в столичном регионе в четверг.

Температура воздуха в Подмосковье составит от нуля до минус пяти градусов, в Москве — от одного до трех градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного и южного направлений со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды Артем Абунин рассказал, чего стоит ожидать в магнитную бурю, которая прогнозируется в пятницу.