Снегопад, метель и до 15 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается снежная и морозная погода. Местами снегопады будут сильными, возможна метель.

Температура воздуха в Подмосковье составит от нуля до минус пяти градусов с понижением до минус пятнадцати градусов, в Москве — от нуля до минус двух градусов с понижением до минус тринадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от семи до двенадцати метров в секунду. Местами возможны порывы до восемнадцати метров. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать два миллиметра ртутного столба.

Ранее терапевт Севинч Алиева рассказала, как защитить кожу от ветра и мороза.