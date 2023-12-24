«Трещины и ранки»: врач рассказала, как защитить кожу от ветра и мороза

Эту зиму уже трудно назвать мягкой и теплой, ведь наряду с постоянными снегопадами пришли и сильные трескучие морозы. Как защитить кожу от экстремальных температур и сохранить красоту и свежесть, нам рассказала врач-терапевт Севинч Алиева.

Правильный уход

По ее словам, от сильного мороза кожа становится очень сухой, теряет эластичность, шелушится. На ней образуются трещины, ранки, покраснения, а чтобы этого избежать, нужно правильно за ней ухаживать.

«При перепаде температур, когда вы заходите с улицы, где минус 10 градусов мороза, в помещение, кожа не успевает адаптироваться и начинается обезвоживание. Так и возникают шелушение, покраснение и сухость кожи», — рассказала Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач посоветовала сначала определить, к какому типу относится кожа: к комбинированному, жирному или сухому, ведь именно по типу кожи и подбирается правильный уход.

«Эпидермис травмируется, так как кожный барьер не справляется со своей функцией из-за неправильного ухода. Уходовые средства должны содержать компоненты кислот, гидрофиксаторы, пантенол, витамин Е, витамин А, полисахариды, глицерин», — добавила Алиева.

Врач предостерегла любителей нанести побольше крема перед выходом на морозную улицу, так как любой крем обязательно должен впитаться. Наносить его можно не раньше, чем за полчаса до прогулки.

Чистый шарф

Фото: [ freepik.com ]

«Если мороз очень сильный, а вы вынуждены, например, ждать транспорт на остановке, то можно половину лица закрыть шарфом. Сильный мороз может спровоцировать насморк, обострение хронических заболеваний, особенно если вы уже простужены», — пояснила Алиева.

Врач подчеркнула, то шарф должен быть непременно сухим и чистым.

«Если вы подержались в метро за поручни эскалатора или даже дали кому-то примерить свой шарф, то заматывать лицо нельзя ни к коем случае. Ведь если на него уже попали микробы, то риск заразиться возрастает в разы, а вы вместо защиты кожи получите простудное заболевание», — подчеркнула Алиева.

Нельзя забывать и о водном режиме. Даже если не хочется, пить все равно нужно, ведь зимой кожа стремительно теряет влагу в помещениях с работающими обогревателями, заключила собеседница издания.

Ранее мы сообщали, какие наиболее распространенные травмы зимой.