Снегопад принес на запад Подмосковья более трети от месячной нормы осадков

На западе Московской области выпало более трети месячной нормы осадков, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Можайске <…> насыпало тринадцать миллиметров осадков, а это 36 процентов от всей месячной нормы, здесь сохраняется толщина наледи до пяти миллиметров», — написал метеоролог.

Из-за снегопада ухудшилась видимость в столичных аэропортах, она составляет от 600 метров до 1,2 километра, добавил Тишковец.

Он также отметил, что в центральной части России больше всего снега выпало в Калужской и Смоленской областях.

По словам синоптика, до середины дня осадки будут усиливаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных автомобилей.