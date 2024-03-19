Снегоплавильные установки закупят в Московской области к следующему зимнему сезону
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковье к следующему сезону закупят снегоплавильные установки, чтобы решить проблему с недостатком места для складирования снега, который вывозится из городов и с дорог. Об этом во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
«В первом поясе вокруг МКАДа сейчас прорабатываем вопрос организации снегоплавильных установок. У двух городских округов они уже есть. Это Красногорск и Ленинский округ», — сообщила она.
По ее словам, в регионе также втрое увеличат количество роторов для очистки дворов и улиц — с 1932 до 6128 штук.
«Нам важно научиться складывать чистый снег на доступные газоны внутри дворов, чтобы вывозить действительно важное. Это позволит сэкономить время, а главное — дворы будут убираться быстрее. Поэтому для дворников покупаем малую механизацию», — заключила Аипова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.