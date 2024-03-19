Снегоплавильные установки закупят в Московской области к следующему зимнему сезону

В Подмосковье к следующему сезону закупят снегоплавильные установки, чтобы решить проблему с недостатком места для складирования снега, который вывозится из городов и с дорог. Об этом во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.