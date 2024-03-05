Снежная и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов.

Ветер будет северного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил жителей Подмосковья о похолодании в марте.