Снежная и теплая погода ожидается сегодня в Подмосковье
Небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов.
Ветер будет северного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил жителей Подмосковья о похолодании в марте.