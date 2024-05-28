Снижение количества безработных зафиксировали в Московской области

С начала 2024 года количество безработных в Подмосковье снизилось на две тысячи человек, сообщает Министерство социального развития Московской области. Сейчас в Центре занятости населения в качестве безработного зарегистрированы около семи тысяч жителей.

«Сегодня Подмосковье лидер в центральном федеральном округе по самому низкому уровню регистрируемой безработицы. Этого удалось достичь благодаря реализации целого комплекса мер поддержки населения в сфере занятости», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в регионе оказывают материальную поддержку в период временного трудоустройства, содействие началу предпринимательства. Кроме того, проводится бесплатное обучение родителей и опекунов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающих матерей дошкольников и других категорий граждан. Отметим, что найти подходящую вакансию можно на портале «Работа в России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.