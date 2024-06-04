Снижение количества мусорных навалов на контейнерных площадках зафиксировали в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье благодаря работам по модернизации зимних контейнерных площадок и установке баков на весенних площадках снижается количество навалов мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Ежедневно в чат ботах мы анализируем ситуацию с мусорными навалами. Следует отметить, что в ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По его словам, в регионе уже удалось модернизировать более 920 зимних контейнерных площадок и установить более тысячи баков на весенних, работы выполнены на 95%. В общей сложности планируют установить около 1,2 тысячи единиц дополнительной тары под отходы. Лидером среди округов по данной работе является городской округ Красногорск, там установили 28 дополнительных баков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.