Снижение количества мусорных навалов на контейнерных площадках зафиксировали в Подмосковье

«Ежедневно в чат ботах мы анализируем ситуацию с мусорными навалами. Следует отметить, что в ходе проведенных работ их количество в регионе на проблемных весенних площадках только с начала мая уменьшилось на 83%», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.