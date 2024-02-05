Собчак попыталась заманить опального Галкина в российский проект

Ведущая Ксения Собчак пообщалась с журналистом Андреем Васильевым, который предложил блондинке позвонить Максиму Галкину*. После интервью светская львица связалась с юмористом, пишет портал «Дни.ру» .

Андрей Васильев во время разговора с Ксенией Собчак рассказал про работу и признался, что сделал интересный и достойный материал, но так и не нашел подходящего артиста. Тогда журналист вспомнил про Максима Галкина, который находится в Израиле вместе с примадонной и детьми.

Собчак посмеялась, но пообещала попробовать связаться с комиком позже. Свое слово ведущая сдержала, а позже поделилась подробностями беседы.

«После интервью я позвонила Максиму Галкину*, в проекте «Гражданин поэт» он участвовать отказался, но передал привет Андрею Васильеву», — сообщила Ксения Собчак.

«Гражданин поэт» - это сатирический проект, где стихи на «злобу дня» читал еще Михаил Ефремов. Вероятно, что Васильев планирует развивать канал, но как именно пока неизвестно. Многие участники уехали из РФ либо были признаны иноагентами.

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*признан иностранным агентом по решению Минюст РФ.