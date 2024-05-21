Студента Сергея Гулько, что был отчислен ранее из МГУ за систематические публикации националистического толка, а также попытки сбора в соцсетях средств для нужд ВСУ, вышлют из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Троицкого суда Москвы.

Отмечается, что Гулько уже помещен в центр временного содержания до момента отправки за пределы РФ.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С.В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации Согласно законодательству, у него еще есть возможность обжаловать это решение», — приводится в публикации.

Напомним, за свою антироссийскую деятельность уроженец Одессы и украинский гражданин Сергей Гулько успел четырежды отбыть административный арест, назначенный ему судом за провокационные посты в соцсетях и отказ предъявить сотруднику полиции паспорт по его требования. После таких выходок украинец был отчислен из МГУ.

Ранее мы писали, что гражданина Камеруна, который работал на стройках в Валуйском горокруге Белгородской области и являлся сторонником радикального ислама, выдворили из России.