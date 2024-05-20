Камерунца, который работал на стройках в Валуйском горокруге Белгородской области и являлся сторонником радикального ислама, выдворили из России. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 20 мая.

По данным издания, депортированный камерунец не просто является приверженцем радикального ислама, но и неоднократно, можно даже сказать систематически высказывался в поддержку сирийских террористов и боевиков на Украине. Его деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Этот иностранец, помимо прочего, находился на территории нашей страны, нарушая правила пребывания. В итоге районный суд в Валуйках привлек камерунца к ответственности и назначил наказание – выдворил за пределы нашей страны в принудительном порядке.