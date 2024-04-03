Собственники в Подмосковье подали 1,4 тысячи заявлений на жилищные сертификаты

Почти полторы тысячи заявлений на оформление жилищного сертификата было подано собственниками квартир в аварийных домах в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Всего подано 1494 заявления в 31 округе Подмосковья», - отметили в ведомстве.

Больше всего заявлений подали в Шатуре, Сергиевом Посаде, Ступино, Егорьевске и Воскресенске. В целом за получением меры поддержки обратились 2,3 тысячи граждан.

«Общая расселяемая площадь аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 44,7 тысячи квадратных метров», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области в аварийных и ветхих домах проживают порядка одного миллиона человек.