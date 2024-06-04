Согласование АГО для ряда объектов в Подмосковье не потребуется до сентября

В Подмосковье архитектурно-градостроительный облик (АГО) нежилых объектов капитального строительства площадью менее 1,5 тысячи «квадратов» не требуется согласовывать до осени, сообщила пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Мособлархитектура внесла изменения в соответствующий перечень. В ведомстве добавили, что согласование АГО также не требуется для объектов ИЖС, АЗС, линейных объектов, индивидуальных гаражей и блокированных жилых домов, если их число в одном ряду не превышает двух.

«До 1 сентября 2024 года продлена действующая мера для объектов капитального строительства нежилого назначения <…>, за исключением объектов социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культурного развития, религиозного назначения, физической культуры и спорта», — говорится в сообщении.

В Мособлархитектуре напомнили, что согласовать архитектурно-градостроительный облик объектов можно с помощью регпортала. Срок оказания услуги составляет десять рабочих дней.

Фото: [ пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству МО ]

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