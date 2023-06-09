Акция «Сохрани себе жизнь» прошла на 45 железнодорожных станциях Подмосковья

Акцию «Сохрани себе жизнь» провели на 45 железнодорожных станциях Подмосковья, сообщили в Минтрансе региона. Цель мероприятия – привлечь внимание к важности соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.

В рамках акции на станциях раздавали воздушные шары в виде сердца – их получили более тысячи пассажиров.

В ведомстве напомнили, что с января этого года в области на железной дороге погибли около 80 человек. Почти половина таких случаев пришлась на переходы путей в несанкционированных местах.

В регионе активно ведется работа по повышению безопасности на ж/д инфраструктуре – на станциях строятся пешеходные переходы, устанавливаются видеокамеры, проводятся рейды и акции, нацеленные на информирование граждан.

«Все это помогает нам сохранить жизни, но хочется, чтобы каждый человек понимал, что безопасность на железной дороге зависит от него самого», – отметил первый замглавы министерства Евгений Аптекин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о самых главных транспортных проектах области.