Губернатор рассказал о ключевых транспортных проектах области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям перечислил главные дорожные проекты региона.

Губернатор отметил, что важными для региона являются такие проекты как реконструкция выезда из Лобни и реконструкция Лобненского шоссе.

В Жуковском открыли улицу Туполева, а к 1 июля окончательно завершат модернизацию дороги между Раменским и Жуковским.

Также к ключевым проектам глава региона отнес реконструкцию Володарского шоссе в Ленинском городском округе.