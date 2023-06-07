Губернатор рассказал о ключевых транспортных проектах области
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям перечислил главные дорожные проекты региона.
Губернатор отметил, что важными для региона являются такие проекты как реконструкция выезда из Лобни и реконструкция Лобненского шоссе.
В Жуковском открыли улицу Туполева, а к 1 июля окончательно завершат модернизацию дороги между Раменским и Жуковским.
Также к ключевым проектам глава региона отнес реконструкцию Володарского шоссе в Ленинском городском округе.