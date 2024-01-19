Солиста Большого симфонического оркестра Михаила Шиленкова нашли мертвым в московском отеле

В Москве скончался Михаил Шиленков, известный музыкант, который солировал в Большом симфоническом оркестре имени Чайковского. Его тело обнаружено в номере отеля «Лемар». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По имеющимся данным, смерть музыканта не связана с криминалом. Скорее всего, она случилась из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

«В ванной комнате найден мертвым солист Большого симфонического оркестра Михаил Шиленков. Следов насилия на теле не обнаружено», - заявили медики агентству.

Шиленкову было всего 46 лет. Уже известно, что он страдал гипертонией. С момента его смерти до обнаружения тела прошло порядка суток. В оркестре музыкант играл на барочном фаготе и был одним из немногих виртуозов этого инструмента в России.

Ранее в Москве скончался известный поэт Лев Рубинштейн. Его смерть наступила в результате ДТП. Писателя сбила машина во время перехода через дорогу. Медики не сумели спасти ему жизнь.