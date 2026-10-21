Солнечно и сухо: синоптик рассказал, когда насладиться теплом в Московском регионе

По словам синоптика Михаила Леуса, в Москве и Санкт-Петербурге сохраняется теплая погода: в городах уверенно держится плюсовая температура, и минувшей ночью воздух в обеих столицах оказался заметно теплее, чем сутками ранее. Об этом сообщает Погода Mail .

Он уточнил, что накануне в Москве зафиксировали первые в сезоне заморозки, а в Санкт-Петербурге температура едва не опустилась ниже нуля — не хватило всего 0,2 градуса, при этом к утру нынешнего дня, 21 октября, на базовых городских метеостанциях обеих столиц столбик термометра показывал +1,5 °С. В окрестностях картина была куда более прохладной: в Московской области самым холодным местом стали Черусти — населенный пункт, который традиционно считают полюсом холода, где температура упала до −3,9 °С, а в Ленинградском регионе наиболее сильные морозы зафиксировали в Лодейном Поле, где воздух остыл до −6,2 °С.

По мнению метеоролога, в течение дня метеокартина оставалась сухой, преобладала солнечная погода, и после полудня в Москве температура поднималась до +11−13 °С, в Санкт-Петербурге — до +10−12 °С. Таким образом, несмотря на локальные заморозки в окрестностях, в самих мегаполисах сохраняется относительно мягкий температурный режим, так что резкого похолодания в ближайшие часы ждать не стоит.

Ранее синоптик Позднякова обещала ровную температуру без катаклизмов на последней неделе октября.