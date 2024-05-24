Солнечно и сухо: жителям Подмосковья рассказали о погоде в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается небольшая облачность, осадков не будет, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от девятнадцати до двадцати четырех градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот шестьдесят два миллиметра ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что теплосеть М-5 в Дзержинском полностью обновят к началу нового отопительного сезона.