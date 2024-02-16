Сорок рабочих продолжат осуществлять работы капитального ремонта в одной из школ в Ногинске

В здании образовательного центра № 8 продолжается капитальный ремонт в рамках президентской программы по капитальному ремонту школ в подмосковном Ногинске. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строители завершают демонтаж внутренних конструкций здания, инженерных сетей. Их готовность составляет уже 90 процентов. Рабочим предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, а также провести ремонт внутренних помещений и входных групп.

«Очень рады, что нашу школу внесли в программу капремонта, ждем его завершения. Ведь в школу поставят новое современное оборудование, что поможет улучшить учебный процесс», — говорит мама одного из учеников школы Олеся.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.