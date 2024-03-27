Соседи рассказали, как жили в Твери арестованные по делу о теракте в «Крокусе» Исломовы

Журналисты агентства РИА Новости нашли на улице Склизкова в Твери квартиру, в которой жили арестованные по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон и Исроил Исломовы, и поговорили с соседями.

По словам собеседников журналистов, мигранты были довольно «культурными, улыбчивыми, тихими и скромными».

«Исломовы были тихими, культурными и вежливыми, всегда здоровались. В семье было много детей», — приводят РИА Новости слова соседей.

Исломовы были, порой, настолько скромными, что даже отказывались помочь пенсионерке помочь поднять тяжелые сумки на этаж.

«Даже видя, что я старая женщина, захожу с сумками, — у них открывается дверь, и никто никогда не предложит помощи. Они, знаете, как хозяева земли, вот так себя ведут», — заявила она.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

По делу о теракте следствием отправлены под арест восемь задержанных, четверо из которых непосредственные исполнители, один сдевавший им квартиру, и троица — Исроил Исломов с сыновьями — Аминчоном и Диловаром.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.