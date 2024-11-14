Сотни российских туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана

Путешествие на сказочное Бали превратилось в ловушку для тысяч российских туристов. Многие уже не первые сутки ждут вылета в РФ, но рейсы откладывают на фоне извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Об этом пишет KP.RU (Санкт-Петербург).

Погода испортилась на острове еще 3 ноября. Тогда один из самых высоких вулканов выбросил облако пепла на девять километров в высоту, вызвав проблемы для самолетов. Ближайшие от Левотоби поселения эвакуировали, рейсы отменили из-за обилия пепла в воздухе.

В неприятной ситуации оказались туристы из России. Помимо того, что многие вынуждены ждать в аэропорту чуда, некоторым приходится менять билеты. Стоимость выросла катастрофически: билет с острова до Москвы и Петербурга стоят до 300 тысяч рублей.

Впрочем, собеседники «Комсомолки» не теряют оптимизма. Кому-то повезло с туроператором, который бесплатно предоставил отель и другие услуги в связи с катаклизмом, кто-то только недавно закончил свой отпуск.

«Роза ветров может принести пепел, да. Тогда будет трудно дышать. Сейчас пошел ливень, жуткая гроза. Надеемся, что воздух очистится. Хотя местные пугают, что вулкан может бушевать и три месяца. Но пока что все хорошо, мы счастливые и отдохнувшие», — отметила одна из туристок из Санкт-Петербурга.

Многие авикомпании без проблем меняют билеты на более позднюю дату и идут навстречу, однако пока не все самолеты рискуют выпускать на маршруты.

Ранее сообщалось, что американский самолет обстреляли при посадке в Гаити.