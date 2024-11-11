Самолет из США обстреляли при посадке в Гаити

Самолет, принадлежащий компании из США Spirit Airlines, был подвергнут обстрелу при попытке совершить посадку в гаитянском Порт-о-Пренсе. Miami Herald сообщает, что в результате инцидента один человек получил ранение.

Уточняется, что находившегося на борту ранило пулей, а после обстрела крылатая машина была отправлена в Доминиканскую Республику, где посадка прошла по плану. На протяжении многих лет на Гаити сохраняется сложная социально-политическая обстановка, а преступные группировки обладают в стране большим влиянием.

Ранее сообщалось о том, что находящимся рядом с Россией финским аэропортам пришлось перейти на навигацию 1960-х годов.