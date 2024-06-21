Сотрудника ПВЗ в Уфе задержали после оргии с подростками

Молодой работник пункта выдачи заказов в Уфе был задержан сотрудниками полиции из-за информации об оргии со школьницами. Mkset также отмечает, что руководство уволило развратного сотрудника.

Тревогу забил отец одной из участниц скандала. Он рассказал, что не обнаружил дома дочь и отправился на ее поиски. Вскоре он увидел, как она и подруга танцевали в пункте выдачи заказов Ozon с мужчиной, сотрудником ПВЗ. При этом обе были в нижнем белье.

Когда отец зашел в помещение, то у ее дочери начался приступ. Девочки могли находиться под воздействием возбуждающих наркотических веществ. При этом ряд СМИ сообщает, что на месте происходила и вовсе настоящая оргия. Так ли это теперь будут выяснять правоохранители.

«Конечно, такое недопустимо. Мы потребовали от партнера-владельца пунктов выдачи заказов разъяснений по ситуации, и, конечно, ключевым требованием стало отстранение сотрудника от работы. По необходимости готовы содействовать правоохранительным органам», — сообщили представители Ozon.

Сотрудника ПВЗ задержали, с ним продолжаются разбирательства. Выяснят все детали и подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что кузбассовец лишился более 200 тыс. рублей из-за несуществующей проститутки.