Кузбассовец лишился более 200 тыс. рублей из-за несостоявшейся встречи с проституткой

Житель города Кемерово обратился в полицию из-за жестокого обмана: он пытался устроить свидание со жрицей любви, однако потерял на этом сотни тысяч рублей. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на кузбасскую полицию.

Кемеровчанин пришел в салон эротического массажа с друзьями, а вскоре компания решила заказать проституток. Найдя сайт, мужчина увидел подходящую девушку и позвонил по якобы ее номеру. На звонок никто не ответил, а вот в сообщении она заявила, что больше не работает. Раздосадованному сибиряку она предложила выбрать другую сотрудницу.

Мужчина решил отказаться от идеи менять деньги на интим. Но вскоре ему позволил неизвестный и сообщил, что он технический работник сайта. Он выдумал легенду, что из-за несостоявшегося заказа на страницах «зависло» почти все, включая и электронную кассу. Кемеровчанину рекомендовали оплатить 44 700 рублей за отказ от услуг, но обещали вернуть эти деньги сразу после перевода, как только заработает сайт. Удивительно, но злоумышленнику удалось убедить мужчину.

Мошенники продолжали придумывать предлоги. Каждую девушку они просили оплатить отдельно. Консультант при этом был всегда на связи. Он отметил, что переводы заблокированы, а для возвращения средств нужно перечислить еще. Тогда сибиряк понял, что его жестоко обманули, лишив приличной суммы. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ущерб составил 230 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае военный до смерти избил сослуживца из-за сорванного секса с проституткой.