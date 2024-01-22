Сотрудники Госветслужбы Подмосковья провели вакцинацию ручных енотов

«Такие профилактические мероприятия — это забота не только о здоровье животных, но и о здоровье посетителей места, где они содержатся. Всего было вакцинировано более 20 животных», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ветеринары отметили, что прививка позволит обеспечить защиту енотов от бешенства и других болезней. В ведомстве добавили, что Дом енота представляет собой научно-просветительскую ферму, экскурсию на которой проводят еноты. Посетители могут пообщаться с ними, покормить, погладить их, а также сфотографироваться с животными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.