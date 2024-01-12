Сотрудники ГУСТ Подмосковья контролируют эффективность использования уборочной техники в период снегопадов

Сотрудники ГУСТ Подмосковья контролируют эффективность использования техники для уборки территорий, особенно в период снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня на маршруты региона вышли 752 трактора, оснащенные подметальным оборудованием, 486 погрузчиков и самосвалов, уточнили в сообщении. Полный выход техники обеспечили в 34 городских округах. При этом в городских округах Можайский, Шаховская, Коломенский и Долгопрудный был обеспечен выход менее 70% техники.

«Команда Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий каждый год расширяет автопарк коммунальной техники. Так, в прошлом году в муниципалитеты отправились 767 новых современных машин, которые легко справятся с капризами погоды», — добавили в ГУСТ региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.