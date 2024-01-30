Сотрудники ГУСТ Подмосковья помогли решить почти тридцать тысяч обращений на «Доброделе» с начала года
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала 2024 года сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области помогли решить более 25,4 тысячи обращений граждан, которые они оставляли на портале «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Месяц был по-настоящему зимним и снежным, предоставили свыше 10 тысяч ответов по тематике уборки. Не остались без внимания контейнерные площадки: отреагировали на 1,15 тысячи сигналов по скоплению мусора. В топе тем также работа уличного освещения: рассмотрели более 1 тысячи обращений, — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В ведомстве добавили, что в этом месяце наибольшее количество запросов поступило от жителей Балашихи, Одинцовского округа и Красногорска. Кроме того, площадкой пользуются и жители отдаленных муниципалитетов — Клина, Можайского и Волоколамского округов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.