Сотрудники ГУСТ Подмосковья представили почти десять тысяч ответов на вопросы граждан за неделю

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области предоставили более 9,6 тысячи ответов на запросы граждан, которые они направляли через портал «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самыми активными пользователями остаются горожане крупных муниципалитетов: Одинцовского — сформировано 1529 ответов, Балашихи — 1225, Красногорска — 1007 и Химок — решено 615 обращений», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве отметили, что подобный способ коммуникации используют и жители отдаленных округов. Так, например, на минувшей неделе специалисты решили более 100 проблем жителей Чехова, Наро-Фоминского, Коломенского. Самыми распространенными темами в этот период были уборка территорий и вывоз снега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.