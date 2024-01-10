Сотрудники коммунальных служб Подмосковья расчищают территории после снегопада

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

Последствия минувшего снегопада в Московской области расчищают более 9,2 тысячи специалистов и 855 единиц техники. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

«Процесс организовали в два цикла. Сначала было необходимо промести покрытия: в первую очередь тротуары и дорожки вдоль домов, основной ход внутриквартальных проездов. После этого проводят противогололедную обработку, так как в ночные часы температура воздуха будет постепенно повышаться, — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, завтра в регионе также ожидается переменчивая погода и осадки. В частности, температура воздуха в этот день будет варьироваться от 0 до -13 градусов. В связи с этим сотрудникам коммунальных служб уже направили задачи через систему СКПДИ. Процесс уборки будут контролировать инспекторы ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

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