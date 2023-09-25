В Подмосковье будут производить редукторы для электропоездов

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр и зубошлифовальный станок закуплены при поддержке Фонда развития промышленности России в рамках проекта освоения производства редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0», выпускаемых Тверским вагоностроительным заводом.

ДМЗ станет одним из первых предприятий в России, освоивших выпуск редукторов. В общей сложности завод приобретет для решения этой задачи 11 единиц оборудования. После ввода станков в эксплуатацию, расчетная производственная мощность составит до 600 редукторов в год.

Оборудование будут обслуживать высококвалифицированные операторы из числа заводских специалистов. Ввести станки в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года, а освоить выпуск редукторов — во втором квартале 2024-го.

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