В Подмосковье будут производить редукторы для электропоездов
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Парк оборудования Демиховского машиностроительного завода (Орехово-Зуевский городской округ) пополнился новым оборудованием, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр и зубошлифовальный станок закуплены при поддержке Фонда развития промышленности России в рамках проекта освоения производства редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0», выпускаемых Тверским вагоностроительным заводом.
ДМЗ станет одним из первых предприятий в России, освоивших выпуск редукторов. В общей сложности завод приобретет для решения этой задачи 11 единиц оборудования. После ввода станков в эксплуатацию, расчетная производственная мощность составит до 600 редукторов в год.
Оборудование будут обслуживать высококвалифицированные операторы из числа заводских специалистов. Ввести станки в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года, а освоить выпуск редукторов — во втором квартале 2024-го.
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