Сотрудники Наро-Фоминского МФЦ отправили помощь участникам СВО

Груз предназначен для участников специальной военной операции — как для тех, кто сейчас находится на излечении в Селятинском военном госпитале, так и для тех, кто продолжает выполнять боевые задачи на благо Родины.

Заместитель главы городского округа Елена Кузнецова подчеркнула: администрация под руководством Романа Шамнэ систематически оказывает всестороннюю поддержку воинским подразделениям, которые базируются на территории муниципалитета. Бойцы этих частей сегодня выполняют боевые задачи на передовой.

«Теперь эстафету приняли и сотрудники МФЦ, и это доказывает, что мы все едины, у нас одна цель – поддержать ребят. За каждого бойца мы переживаем, как за родного, скорейшего всем выздоровления, пусть каждый вернется домой», — отметила Елена Кузнецова.

Действия работников многофункционального центра вписались в общую систему поддержки военнослужащих, которую выстроили в Наро-Фоминском округе. Такие акции с гуманитарной помощью не прекратятся до тех пор, пока все защитники не возвратятся к родным. Объединив усилия, все жители округа помогают в приближении победы.