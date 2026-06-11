Сотрудники Наро-Фоминского МФЦ отправили помощь участникам СВО
Фото: [пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа]
Во вторник, 9 июня, сотрудники многофункционального центра Наро-Фоминска вместе с представителями местной администрации отправили очередную партию гуманитарной помощи.
Груз предназначен для участников специальной военной операции — как для тех, кто сейчас находится на излечении в Селятинском военном госпитале, так и для тех, кто продолжает выполнять боевые задачи на благо Родины.
Заместитель главы городского округа Елена Кузнецова подчеркнула: администрация под руководством Романа Шамнэ систематически оказывает всестороннюю поддержку воинским подразделениям, которые базируются на территории муниципалитета. Бойцы этих частей сегодня выполняют боевые задачи на передовой.
«Теперь эстафету приняли и сотрудники МФЦ, и это доказывает, что мы все едины, у нас одна цель – поддержать ребят. За каждого бойца мы переживаем, как за родного, скорейшего всем выздоровления, пусть каждый вернется домой», — отметила Елена Кузнецова.
Действия работников многофункционального центра вписались в общую систему поддержки военнослужащих, которую выстроили в Наро-Фоминском округе. Такие акции с гуманитарной помощью не прекратятся до тех пор, пока все защитники не возвратятся к родным. Объединив усилия, все жители округа помогают в приближении победы.
«Это первая наша передача гуманитарного груза на СВО, – говорит Гульсира Воловикова, директор МФЦ Наро-Фоминского горокруга. – Мы обратились в Ассоциацию ветеранов СВО и узнали, что в данный момент у Селятинского госпиталя есть потребность в канцелярских принадлежностях. Кроме того, силами сотрудников мы собрали и другие предметы первой необходимости: средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки и полотенца, средства от насекомых».