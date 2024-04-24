Сотрудники НИКИ детства приняли участие в Европейском конгрессе педиатров в Турции

В Турции состоялся XI Европейский конгресс педиатров, в котором приняли участие специалисты Научно-исследовательского института детства (НИКИ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что ведущие специалисты института приняли активное участие в мероприятии и представили международному сообществу десять докладов о достижениях в области науки и практической медицины, два из которых были признаны лучшими.

Примечательно, что форум способствовал развитию международного сотрудничества в области медицинской помощи детям, повышения квалификации врачей, а также развитию научной деятельности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра имени Рошаля в подмосковном Красногорске.