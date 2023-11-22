Сотрудники охотнадзора выявили два случая браконьерской охоты в Подмосковье

Инспекторы охотнадзора Минэкологии Московской области выявили два случая незаконной добычи лося в городских округах Егорьевский и Щелково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В егорьевском лесу инспекторами охотнадзора были найдены конечности и голова лося. Подобный случай был выявлен в лесном массиве городского округа Щелково, где наши специалисты обнаружили тушу лося с огнестрельным ранением», — рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, на место двух инцидентов вызвали сотрудников УМВД России. В министерстве напомнили, что недавно инспекторы также выявили факт браконьерства в Пушкинском округе. Там в ходе обследования лесного массива обнаружили следы разделки двух лосей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.